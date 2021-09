Pierrelatte Salle Plasaules - Mairie de Pierrelatte Drôme, Pierrelatte ENTRE COMÈTES ET ASTÉROÏDES, L’ATELIER ! Salle Plasaules – Mairie de Pierrelatte Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

ENTRE COMÈTES ET ASTÉROÏDES, L'ATELIER ! Salle Plasaules – Mairie de Pierrelatte, 3 octobre 2021, Pierrelatte. Fête de la science 02 – 03 octobre

Salle Plasaules – Mairie de Pierrelatte Mairie de Pierrelatte. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 11h30 à 12h10

samedi 02 octobre – 15h00

samedi 02 octobre – 17h15 à 18h00

dimanche 03 octobre – 11h30 à 12h10

dimanche 03 octobre – 15h00

dimanche 03 octobre – 17h15 à 18h00 Cet atelier suit la conférence spectacle “Le BA BA de l’astro” ! Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les objets du ciel … et de la Terre !

“Cométa et Météor”, les personnages fictifs de l’exposition vous conduisent ainsi à observer de vraies météorites et à participez à un atelier sur les cratères d’impact. Attention : le ciel vous tombe sur la tête ! Auvergne-Rhône-Alpes>Drôme

Salle Plasaules – Mairie de Pierrelatte Avenue Jean Perrin 26700 Pierrelatte 26700 organisateur : https://www.ville-pierrelatte.fr/ Salle Plasaules – Mairie de Pierrelatte

