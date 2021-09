Melesse salle Odette Simonneau Ille-et-Vilaine, Melesse Pourquoi une transition énergétique est-elle nécessaire? salle Odette Simonneau Melesse Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pourquoi une transition énergétique est-elle nécessaire? salle Odette Simonneau, 7 octobre 2021, Melesse.

Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 20h00 Depuis 1950, nous serions en Anthropocène. L’espèce humaine est devenue le premier moteur des modifications physiques, chimiques et biologiques à la surface de la planète. Ces modifications impactent notre milieu de vie, le transforment en un écosystème que notre espèce n’a jamais connu depuis son apparition. Comment notre fringale énergétique nous a amené dans cette situation? Pourquoi l’adaptation de nos sociétés de consommation via la transition énergétique est-elle nécessaire? A quelle échéance? Bretagne>Ille-et-Vilaine

