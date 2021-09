Montpellier SALLE « MUSE-VR », ENSCM Hérault, Montpellier La Réalité Virtuelle (VR) pour concevoir les médicaments de demain SALLE « MUSE-VR », ENSCM Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

La Réalité Virtuelle (VR) pour concevoir les médicaments de demain SALLE « MUSE-VR », ENSCM, 8 octobre 2021, Montpellier. Fête de la science 04 – 08 octobre

SALLE « MUSE-VR », ENSCM Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM) CNRS UMR5247, Université de Montpellier, ENSCM. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Grâce à la Réalité Virtuelle, il est aujourd’hui possible de mieux appréhender la structure des molécules du vivant (ADN, Protéines, etc…); cet atelier permettra aux participants de collaborer pour découvrir, ensemble, comment certains médicaments bien connus agissent au niveau moléculaire. Occitanie>Hérault

SALLE « MUSE-VR », ENSCM 240 Avenue du Professeur Émile Jeanbrau 34095 Montpellier 34095 organisateur : https://ibmm.umontpellier.fr/ SALLE « MUSE-VR », ENSCM

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu SALLE « MUSE-VR », ENSCM Adresse 240 Avenue du Professeur Émile Jeanbrau 34095 Montpellier Ville Montpellier lieuville SALLE « MUSE-VR », ENSCM Montpellier