Découvertes paléontologiques et archéozoologiques dans le Lot salle municipale de Loubressac, 6 octobre 2021, Loubressac.

Fête de la science 06 octobre

salle municipale de Loubressac Département du Lot – Cellule Espace naturels sensibles. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 20h30

Grâce à une centaine d’accumulations naturelles en milieu souterrain découvertes sur les causses, il est possible de se faire une idée de plus en plus précise des paléo-environnements de la dernière Ere glaciaire et du début de la période tempérée actuelle. Pendant des milliers d’années notre région a été parcourue par des troupeaux de bisons, de chevaux et de rennes. Lors de phases légèrement plus tempérées, le cerf venait se joindre à ce trio. Mammouth, rhinocéros laineux, cerf mégacéros, lion des cavernes et ours des cavernes étaient présents mais tombaient peu dans les trous. Bouquetin et chamois fréquentaient les abords des vallées. De nombreuses autres espèces plus petites de vertébrés complétaient ce panorama. Quelques cavités bien fouillées amènent une grande précision sur la nature des populations animales, leur évolution ainsi que sur les choix réalisés par les hommes préhistoriques pour leur alimentation, leur outillage ou pour les peintures et gravures des grottes ornées.

Occitanie>Lot

salle municipale de Loubressac Mairie 46130 Loubressac 46130

organisateur : salle municipale de Loubressac