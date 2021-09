Monestiés Salle La Voute Monestiés, Tarn Voyage dans le Système Solaire et l’Univers lointain Salle La Voute Monestiés Catégories d’évènement: Monestiés

Voyage dans le Système Solaire et l’Univers lointain Salle La Voute, 10 octobre 2021, Monestiés. Fête de la science 07 – 10 octobre

Salle La Voute Commune de Monestiés. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 09h30

vendredi 08 octobre – 09h30

samedi 09 octobre – 09h30

dimanche 10 octobre – 09h30

dimanche 10 octobre – 09h30 Cette exposition, sous forme de diaporama, vous fera voyager dans le Système Solaire puis l’Univers lointain grâce à de magnifiques images en apportant les dernières connaissances sur planètes, astéroïdes, comètes, étoiles, galaxies et nébuleuses. Occitanie>Tarn

