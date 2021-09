Ollioules Salle Jean Moulin Ollioules, Var Conférence “L’eau dans le système solaire” Salle Jean Moulin Ollioules Catégories d’évènement: Ollioules

Var

Conférence “L’eau dans le système solaire” Salle Jean Moulin, 4 octobre 2021, Ollioules. Fête de la science 04 octobre

Salle Jean Moulin Observatoire Astronomique du Gros Cerveau – Club d’astronomie VEGA. Entrée libre En présentiel Grand public.

lundi 04 octobre – 18h30 à 20h00 Conférence prononcée par Pierre THOMAS, professeur émérite au Laboratoire de Géologie, École Normale Supérieure de Lyon.

Présentation :

L'eau est présente sur Terre, sous forme de glace dans les cratères polaires de la Lune et de Mercure, de vapeur d'eau dans l'atmosphère de Vénus. Mars possède de la vapeur d'eau atmosphérique, deux calottes polaires, de la glace d'eau dans le sous-sol. Et l'eau liquide coulait à sa surface dans un passé lointain. Les comètes, Pluton, les satellites des planètes externes sont majoritairement constitués de glace. Sept de ces corps lointains possèdent des océans sous-glaciaires, dont ceux d'Europe et d'Encelade qui ont des conditions qui y permettraient la vie.

Salle Jean Moulin Place Marius Trotobas 83190 Ollioules

