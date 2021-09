Azay-sur-Cher Salle Jacques REVAUX AZAY SUR CHER, Indre-et-Loire Visite de chantier : salle des fêtes et gymnase à Azay-sur-Cher Salle Jacques REVAUX Azay-sur-Cher Catégories d’évènement: AZAY SUR CHER

Indre-et-Loire

Visite de chantier : salle des fêtes et gymnase à Azay-sur-Cher
Fête de la science 02 octobre

samedi 02 octobre – 10h30 à 12h00

samedi 02 octobre – 10h30 à 12h00 Azay su Cher souhaite s’inscrire dans une démarche continue de développement durable. Après avoir rénové son école primaire, c’est un autre chantier qui voit le jour. Celui-ci consiste en la création d’une salle d’activité et de la rénovation de la salle des fêtes Revaux et du gymnase Foucher.

Ce projet se veut un modèle de rénovation globale, efficace et réussie. L’extension est construite en ossature bois avec l’isolant en laine et fibre de bois. Le chauffage/rafraichissement et la ventilation seront pourvus par une centrale de traitement de l’air à double flux (VMC DF) avec un complément par une pompe à chaleur air/air (PAC a/a). Une attention particulière sera portée sur l’étanchéité à l’air afin de parfaire la performance de l’enveloppe. Sur le toit, seront installés des panneaux photovoltaïques qui assureront l’électricité du complexe.

Au programme de la rénovation de la salle des fêtes et du gymnase : isolation des murs par l’extérieur, isolation de la toiture, remplacement des anciennes menuiseries en aluminium par des fenêtres en bois/aluminium. Une réduction des surfaces vitrée au sud a été projetée pour éviter les surchauffes estivales. Ici aussi, une VMC DF garantira un bon renouvellement d’air.

Une sensibilisation des usagers de la salle et du gymnase, du personnel communal et des élus sera mise en place, dans la logique de faire perdurer les économies d'énergie. Le comportement des usagers est très important pour optimiser les consommations des bâtiments.

Azay-sur-Cher

