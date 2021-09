Savigné-sur-Lathan Salle Honoré de Balzac Indre-et-Loire, SAVIGNE SUR LATHAN Le paysage du Savignéen depuis 15 millions d’années Salle Honoré de Balzac Savigné-sur-Lathan Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

mardi 05 octobre – 19h00 Les abondants restes d’animaux marins (coquilles St Jacques, huîtres, oursins, requins … ) vont progressivement nous conduire à la découverte de ce milieu ancien, la Mer des faluns. Ce sera la dernière grande transgression marine qui a envahi ce secteur nord-ouest de l’Indre-et-Loire.

Il sera aussi abordé le problème de la présence dans ce falun marin de dents et d’os d’animaux terrestres comme les éléphants, les singes, les rhinocéros, les sangliers, les ruminants…Cela permettra ainsi de parler du climat de cette époque. Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

