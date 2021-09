Au-delà de l’atmosphère Salle Guy Vinet Espace Salvador Allende, 6 octobre 2021, Palaiseau.

Fête de la science 02 – 06 octobre

Salle Guy Vinet Espace Salvador Allende Mairie de PALAISEAU – service des affaires culturelles. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h30 à 12h00

samedi 02 octobre – 14h00

samedi 02 octobre – 15h30

mercredi 06 octobre – 10h30 à 12h00

mercredi 06 octobre – 14h00

mercredi 06 octobre – 15h30

Pour se sensibiliser à l’astronomie ou approfondir ses connaissances de l’exploration spatiale, plusieurs ateliers vous sont ouverts. Repérer les constellations sur une carte du ciel et de réaliser une maquette de l’une d’entre elles, fabriquer un cadran solaire pour suivre la course du soleil et mesurer le temps qui passe, construire une fusée à eau, expérimenter son lancement et améliorer votre prototype, ou encore découvrir l’assemblage d’un satellite et son fonctionnement pour comprendre son utilité et ses faiblesses. Une invitation à coopérer et développer ses connaissances pour protéger le monde vivant.



Accès

RER B : Palaiseau et Massy-Palaiseau

BUS : Arrêt Cosmonautes-Stalingrad ou proximité : lignes 199, DM 12, DM153, 91-06

Île-de-France>Essonne

Salle Guy Vinet Espace Salvador Allende Place Salvador Allende 91120 Palaiseau 91120

organisateur : https://www.ville-palaiseau.fr/ Salle Guy Vinet Espace Salvador Allende