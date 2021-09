Palaiseau Salle Guy Vinet Espace Salvador Allende Essonne, Palaiseau Planétarium Salle Guy Vinet Espace Salvador Allende Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

Planétarium Salle Guy Vinet Espace Salvador Allende, 6 octobre 2021, Palaiseau. Fête de la science 02 – 06 octobre

Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h30

samedi 02 octobre – 14h00

samedi 02 octobre – 15h30

mercredi 06 octobre – 10h30

mercredi 06 octobre – 14h00

mercredi 06 octobre – 15h30 Venez découvrir en famille la disposition des constellations, le mouvement apparent des astres et les phénomènes astronomiques grâce à la projection de la voûte céleste. Vous voyagerez de planète en planète et écouterez les histoires qu’inspirent depuis toujours le spectacle d’une nuit sans nuage.



Accès

RER B : Palaiseau et Massy-Palaiseau

BUS : Arrêt Cosmonautes-Stalingrad ou proximité : lignes 199, DM 12, DM153, 91-06 Île-de-France>Essonne

Salle Guy Vinet Espace Salvador Allende Place Salvador Allende 91120 Palaiseau 91120

