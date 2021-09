Thiviers Salle du parc Dordogne, Thiviers Atelier “Carte du ciel” Salle du parc Thiviers Catégories d’évènement: Dordogne

Thiviers

Atelier “Carte du ciel” Salle du parc, 8 octobre 2021, Thiviers. Fête de la science 04 – 08 octobre

Salle du parc Club d’astronomie de Thiviers. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. A partir de feuilles cartonnées imprimées format A4, découpage et assemblage d’une carte du ciel. Utilisation de la carte du ciel pour préparer une observation pour repérer les étoiles et les constellations.

Atelier animé par les astronomes amateurs du club d’astronomie de Thiviers.

Uniquement pour les groupes scolaires sur réservation. Nouvelle-Aquitaine>Dordogne

Salle du parc Parc municipal 24800 organisateur : Salle du parc

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Thiviers Autres Lieu Salle du parc Adresse Parc municipal Ville Thiviers lieuville Salle du parc Thiviers