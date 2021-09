Cavaillon Salle du Moulin Saint-Julien Cavaillon, Vaucluse La Fête de la Science à Cavaillon Salle du Moulin Saint-Julien Cavaillon Catégories d’évènement: Cavaillon

Vaucluse

La Fête de la Science à Cavaillon Salle du Moulin Saint-Julien, 9 octobre 2021, Cavaillon. Fête de la science 08 – 09 octobre

Salle du Moulin Saint-Julien SERVICE JEUNESSE – CAVAILLON. Entrée libre

samedi 09 octobre – 14h00 à 17h30 Le village des Sciences sera proposé au public scolaire le vendredi 8 octobre et accessible à tous le Samedi 9 octobre de 14h à 17h30.

Vous y découvrirez des entreprises locales venues vous faire découvrir leurs procédés scientifiques et innovants mais également des stands de jeux ludiques.

Sont également prévues deux représentations de spectacles de clowns scientifiques à 14h et 15h30 (Places limitées – Sans réservation). Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

