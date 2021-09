Cabasse Salle du Moulin Cabasse, Var Nature et environnement Salle du Moulin Cabasse Catégories d’évènement: Cabasse

Var

Nature et environnement Salle du Moulin, 3 octobre 2021, Cabasse. Fête de la science 01 – 03 octobre

Salle du Moulin PASSERON Chantal. Entrée libre En présentiel Scolaires. 8, 9 et 10 octobre : Une exposition «regards croisés» : les incendies dans la préhistoire, l’histoire, la littérature, la culture (peinture, philatélie…). Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

Salle du Moulin 83340 Cabasse 83340 organisateur : Salle du Moulin

Détails Catégories d’évènement: Cabasse, Var Autres Lieu Salle du Moulin Adresse 83340 Cabasse Ville Cabasse lieuville Salle du Moulin Cabasse