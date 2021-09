Flixecourt Salle du Chiffon Rouge Flixecourt, Somme Flixecourt Sort Sa Science Salle du Chiffon Rouge Flixecourt Catégories d’évènement: Flixecourt

Salle du Chiffon Rouge Fédération Bi-Départementale des Foyers Ruraux de la Somme et de l'Aisne. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 09h00 Ce projet se passe dans la salle du chiffon rouge à Flixecourt et organisé par la Fédération Bi-Départementale des Foyers Ruraux de la Somme et de l’Aisne. Il s’inscrit depuis plusieurs années dans nos activités en milieu rural. La Science Buissonnière invite les jeunes à présenter et expliquer au public leur projet à caractère culturel, scientifique et technique. Tous les ans, ils proposent des ateliers autour des différents thèmes : le vent, l’eau, les engrenages, les planètes, l’évolution sur les vélos, le pétrole, la santé …. Chaque groupe à son activité, sa présentation, son stand : réalisation technique, manipulation, exposition de photographie et de document…. Les formes proposées sont variées. Hauts-de-France>Somme

