Conférence “Les enjeux liés à la pollution lumineuse” Salle des mariages de la Mairie de Jarrie, 3 octobre 2021, Jarrie.

Fête de la science 03 octobre

Salle des mariages de la Mairie de Jarrie Musée de la chimie. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 16h00 à 17h30

De plus en plus de villes luttent contre la pollution lumineuse. Si plusieurs articles reconnaissent désormais la pollution lumineuse comme une nuisance dans la loi de transition énergétique, il est important de connaître les enjeux de protection des environnements nocturnes. Que ce soient des enjeux sanitaires et sociaux, de biodiversité et de paysages, d’énergie et de climat les enjeux du XXIe siècle nécessitent plus de sobriété lumineuse. Des solutions permettent d’améliorer la situation actuelle.

Conférence animée par Alain Amselem (Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes)

Durée : 1 heure puis échanges avec le public

Salle des mariages de la Mairie de Jarrie 100 Montee de la Creuse 38560 Jarrie 38560

organisateur : https://museechimiejarrie.wixsite.com/chimiejarrie Salle des mariages de la Mairie de Jarrie