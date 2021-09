Mignaloux-Beauvoir Salle des Magnals Mignaloux-Beauvoir, Vienne Conférence démonstration l’HYDROGENE Salle des Magnals Mignaloux-Beauvoir Catégories d’évènement: Mignaloux-Beauvoir

Vienne

Conférence démonstration l’HYDROGENE Salle des Magnals, 3 octobre 2021, Mignaloux-Beauvoir. Fête de la science 02 – 03 octobre

Salle des Magnals La Mie du pain, des fours et des moulins, d’ici et d’ailleurs. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 16h30

dimanche 03 octobre – 16h30 Tout comprendre sur l’hydrogène et repartir avec la grosse tête,

D’ou vient-il? Le soleil un réacteur à hydrogène. Comment fabriquer l’hydrogène? Les piles à hydrogène et leurs applications? Nouvelle-Aquitaine>Vienne

Salle des Magnals 192 Allée des Magnals 86550 Mignaloux-Beauvoir 86550 organisateur : La Mie du pain, des fours et des moulins Salle des Magnals

