Mignaloux-Beauvoir Salle des Magnals Mignaloux-Beauvoir, Vienne cuisson solaire et solidaire Salle des Magnals Mignaloux-Beauvoir Catégories d’évènement: Mignaloux-Beauvoir

Vienne

cuisson solaire et solidaire Salle des Magnals, 3 octobre 2021, Mignaloux-Beauvoir. Fête de la science 02 – 03 octobre

Salle des Magnals La Mie du pain, des fours et des moulins, d’ici et d’ailleurs. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Découvrez différentes types de cuisson avec des fours solaires? L’eau potable un problème mondial, à découvrir avec différents ateliers ludiques et une exposition avec le CPIE de Lathus (Vienne) . Fabriquer du cuivre à partir de minerai comme à l’époque chalcolithique. Allumer un feu comme le faisait l’homme préhistorique ou les gens du moyen âge. par Jean Charles Cedèlle du Musée archéologique de Chauvigny, Découvrez notre exposition sur le SOLEIL en 12 panneaux. Interrogez vous sur l’importance de l’énergie aux différents stades de notre vie au Nord comme au Sud en vous laissant guider par une autre exposition. Renseignez vous sur l’importance de l’hydrogène de nos jours mais aussi comme source énergétique d’avenir … Nouvelle-Aquitaine>Vienne

Salle des Magnals 192 Allée des Magnals 86550 Mignaloux-Beauvoir 86550 organisateur : La Mie du pain, des fours et des moulins Salle des Magnals

Détails Catégories d’évènement: Mignaloux-Beauvoir, Vienne Autres Lieu Salle des Magnals Adresse 192 Allée des Magnals 86550 Mignaloux-Beauvoir Ville Mignaloux-Beauvoir lieuville Salle des Magnals Mignaloux-Beauvoir