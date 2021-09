Manosque Salle des Fêtes Osco Manosco Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Ateliers de robotique éducative Salle des Fêtes Osco Manosco Manosque Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Salle des Fêtes Osco Manosco La Robothèque. Entrée libre En présentiel Scolaires. Atelier 1 de robotique éducative Lego WeDo Enfants de 7 à 11 ans (primaire) Les enfants vont construire et programmer leurs premier robot en utilisant la technologie Lego. 6 équipes avec deux élèves par équipe Atelier 2 de robotique éducative avec le robot Mbot Enfants de 11 à 14 ans (collège). Les participants vont construire et programmer le robot Mbot, en utilisant le langage de bloc Scratch. 5 équipes avec deux élèves par équipe Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-de-Haute-Provence

Salle des Fêtes Osco Manosco 484 Avenue du Moulin Neuf 04100 Manosque 04100

