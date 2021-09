Manosque Salle des Fêtes Osco Manosco Alpes-de-Haute-Provence, Manosque L’Ocre dans tous ses états Salle des Fêtes Osco Manosco Manosque Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Manosque

L’Ocre dans tous ses états Salle des Fêtes Osco Manosco, 8 octobre 2021, Manosque. Fête de la science 07 – 08 octobre

Salle des Fêtes Osco Manosco Collège Jean Giono – Manosque. Entrée libre En présentiel Scolaires. Ateliers animés par des élèves du collège de Jean Giono.

Atelier 1 : L’ocre est-il un pigment ou un colorant ?

Atelier 2 :pourquoi l’Ocre a t-il différentes couleurs ?

Atelier 3 : A quoi l’ocre e mélange t-il ?

Atelier 4 : Recette peinture Maison .

Pour les boiseries de nos collèges… Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-de-Haute-Provence

Salle des Fêtes Osco Manosco 484 Avenue du Moulin Neuf 04100 Manosque 04100 organisateur : https://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/ Salle des Fêtes Osco Manosco

