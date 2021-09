Manosque Salle des Fêtes Osco Manosco Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Des rayons solaires aux biocarburants de 3eme génération Salle des Fêtes Osco Manosco Manosque Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

samedi 09 octobre – 10h00 Vous découvrirez pourquoi et comment les chercheurs étudient les organismes photosynthétiques pour mieux comprendre leurs biomécanismes et s’en inspirer. Au sein de notre atelier, vous pourrez observer des plantes respirer, vous constaterez qu’elles sont capables de fixer le carbone du CO2 et vous procèderez même à l’extraction de la chlorophylle produite par les plantes pour mettre en évidence leurs facultés à « capter d’énergie du soleil ». Nous pourrons également aborder le rôle des plantes pour combattre le réchauffement climatique et l’acidification des océans. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-de-Haute-Provence

