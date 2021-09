Manosque Salle des Fêtes Osco Manosco Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Les risques majeurs : naturels et technologiques Salle des Fêtes Osco Manosco Manosque Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Manosque

Les risques majeurs : naturels et technologiques Salle des Fêtes Osco Manosco, 9 octobre 2021, Manosque. Fête de la science 07 – 09 octobre

CLI Cadarache. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00 L’atelier se déroulera en différentes phases

1 – Différencier et sélecti onner les risques majeurs : 1 vignette = 1 risque majeur ou non.

2 – Classer les différents risques majeurs à l’aide des vignettes sur 2 grilles : risques majeurs naturels et risques majeurs technologiques

3 – Définition et explication du risque majeur Aléa + enjeux = risque majeur

4 – Remise de la fiche explicative sur les risques majeurs

5 – Présentation du DICRIM, document d’information communal sur les risques majeurs Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-de-Haute-Provence

Salle des Fêtes Osco Manosco 484 Avenue du Moulin Neuf 04100 Manosque

