Mesures et enregistrements temps réel Salle des Fêtes Osco Manosco, 9 octobre 2021, Manosque. Fête de la science 07 – 09 octobre

samedi 09 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 10h00 Les instruments de mesures (fabriqués par la société), descendus dans des forages et des cavités, mesurent différents paramètres du sous-sol. Ils seront remplacés par un smartphone, beaucoup plus compact, qui enverra en temps réel en wifi les données de ces capteurs (luminosité, inclinaison, orientation). Ces dernières seront affichées et enregistrées à l’aide de 2 logiciels d’acquisition sur PC, l’un 2D et l’autre 3D.

Nous utiliserons un petit montage simple pour essayer de vulgariser au mieux les aspects un peu techniques de notre métier.

Nous montrerons aussi un projet mêlant électronique et informatique qui permet de calibrer un gyroscope fibre optique et de visualiser ces données sur un smartphone. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-de-Haute-Provence

