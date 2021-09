La Wantzenau Salle des Fêtes Le Fil d'Eau Bas-Rhin, La Wantzenau L’Ill aux découvertes Salle des Fêtes Le Fil d’Eau La Wantzenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

dimanche 03 octobre – 14h00 Entrez dans l’exposition « Les grandes découvertes », et venez voyager au cœur des avancées scientifiques qui ont permis d’améliorer notre connaissance du corps humain, de notre planète, de notre histoire ou de notre culture.

Au fil des stands, vous pourrez expérimenter, tester, échanger et poser toutes les questions aux spécialistes qui animent les expositions. Un moment à partager en famille pour cultiver le plaisir et la joie d’apprendre. Grand Est>Bas-Rhin

Salle des Fêtes Le Fil d’Eau Place du 19 Mars 1962 67610 La Wantzenau 67610 organisateur : Salle des Fêtes Le Fil d’Eau

