La Wantzenau Salle des fêtes Le Fil de l'Eau Bas-Rhin, La Wantzenau Les machines et moteurs moléculaires : de la biologie à la chimie Salle des fêtes Le Fil de l’Eau La Wantzenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

La Wantzenau

Les machines et moteurs moléculaires : de la biologie à la chimie Salle des fêtes Le Fil de l’Eau, 1 octobre 2021, La Wantzenau. Fête de la science 01 octobre

Salle des fêtes Le Fil de l’Eau Mairie de La Wantzenau. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 20h00 Jean-Pierre Sauvage, professeur émérite de l’Université de Strasbourg, membre de l’Académie des sciences, et lauréat du Prix Nobel de chimie 2016, a contribué à plusieurs domaines de recherche avec son équipe (photosynthèse artificielle, activation du dioxyde de carbone, molécules à anneaux entrelacés ou noués, etc.).

Son groupe de recherche s’est également intéressé aux « machines moléculaires », domaine pour lequel Jean-Pierre Sauvage a reçu le prix Nobel. D’une taille de l’ordre du nanomètre, ces « machines » capables d’imiter la nature et dont le déclenchement peut être programmé, présentent un intérêt majeur dans plusieurs domaines d’application comme l’informatique, les matériaux ou la médecine. »



En retraçant l’histoire de ses grandes découvertes, qu’elles aient été programmées mais aussi parfois accidentelles, Jean-Pierre Sauvage nous fera voyager à travers la multitude d’émotions que rencontre le chercheur au cours de sa carrière. Grand Est>Bas-Rhin

Salle des fêtes Le Fil de l’Eau Place du 19 mars 1962 67610 organisateur : Salle des fêtes Le Fil de l’Eau

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, La Wantzenau Autres Lieu Salle des fêtes Le Fil de l'Eau Adresse Place du 19 mars 1962 Ville La Wantzenau lieuville Salle des fêtes Le Fil de l'Eau La Wantzenau