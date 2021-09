Utelle Salle des fêtes d'Utelle Alpes-Maritimes, Utelle Qu’est-ce que l’évolution Utelle (dim 3 Oct GP) Salle des fêtes d’Utelle Utelle Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Utelle

Qu’est-ce que l’évolution Utelle (dim 3 Oct GP) Salle des fêtes d’Utelle, 3 octobre 2021, Utelle. Fête de la science 03 octobre

Salle des fêtes d’Utelle Apprentis pas sages. Entrée libre En présentiel Scolaires. Qu’entend-on par “évolution” ?

Comment les chercheurs l’étudient ?

Comment en sommes nous arrivé là ?

Claire Michelet, docteure en biologie, présentera de manière simple, ce concept important pour la compréhension de notre espèce et des autres. L’occasion de se débarrasser de nombreuses idées reçues sur le sujet… Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Salle des fêtes d’Utelle église utelle 06450 06450 organisateur : Salle des fêtes d’Utelle

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Utelle Autres Lieu Salle des fêtes d'Utelle Adresse église utelle 06450 Ville Utelle lieuville Salle des fêtes d'Utelle Utelle