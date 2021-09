Le Val-d'Ajol Salle des fêtes du Val d'Ajol Le Val-d'Ajol, Vosges Démonstration d’une imprimante 3D Salle des fêtes du Val d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol

Vosges

Démonstration d’une imprimante 3D Salle des fêtes du Val d’Ajol, 3 octobre 2021, Le Val-d'Ajol. Fête de la science 03 octobre

Salle des fêtes du Val d’Ajol MJC du Val d’Ajol. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 14h00 – démonstration d’imprimantes 3D Grand Est>Vosges

Salle des fêtes du Val d’Ajol 1 Place du Sô 88340 Le Val-d’Ajol 88340 organisateur : Salle des fêtes du Val d’Ajol

Détails Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol, Vosges Autres Lieu Salle des fêtes du Val d'Ajol Adresse 1 Place du Sô 88340 Le Val-d'Ajol Ville Le Val-d'Ajol lieuville Salle des fêtes du Val d'Ajol Le Val-d'Ajol