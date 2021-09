Le Val-d'Ajol Salle des fêtes du Val d'Ajol Le Val-d'Ajol, Vosges Fête de la science édition 2021 Salle des fêtes du Val d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol

Salle des fêtes du Val d’Ajol MJC Val d’Ajol. Entrée libre En présentiel Scolaires. La Fête de la Science est une manifestation organisée sur la Commune du Val d’Ajol par la Maison des Jeunes et de la Culture du Val d’Ajol afin de proposer une culture scientifique et ludique aux enfants et aux familles.

Cette manifestation est à niveau national et dure une dizaine de jours à la période automnale, elle est totalement gratuite.



Existe sur le Val d’Ajol depuis presque 10 ans, mise en place depuis 2011.

Le travail en collaboration avec le Pavillon des Sciences de Montbéliard, Une Figue dans le Poirier, les Jardins en Terrasse, l’ODCVL-L’Eau d’Ici, avec aussi à ses tout débuts le Réseau Hubert Curien.

Celle-ci se déroule du lundi 27 septembre au dimanche 3 octobre 2021. Les séances tout public sont proposées les mercredi et samedi après-midi ainsi que le dimanche toute la journée. Grand Est>Vosges

Salle des fêtes du Val d’Ajol 1 Place du Sô 88340 Le Val-d’Ajol 88340 organisateur : http://mjc-le-valdajol.e-monsite.com/ Salle des fêtes du Val d’Ajol

