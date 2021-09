Le Val-d'Ajol Salle des fêtes du Val d'Ajol Le Val-d'Ajol, Vosges Jeux sur l’alimentation Salle des fêtes du Val d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol

Jeux sur l'alimentation Salle des fêtes du Val d'Ajol, 3 octobre 2021, Le Val-d'Ajol. Fête de la science 27 septembre – 03 octobre

Salle des fêtes du Val d’Ajol MJC Val d’Ajol. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 29 septembre – 14h00

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00 – jeux de société sur l’environnement et la santé

– jeu de l’oie sur l’alimentation

– labyrinthe sur l'alimentation

Salle des fêtes du Val d’Ajol 1 Place du Sô 88340 Le Val-d’Ajol 88340 organisateur : http://mjc-le-valdajol.e-monsite.com/ Salle des fêtes du Val d’Ajol

