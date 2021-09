Le Val-d'Ajol Salle des fêtes du Val d'Ajol Le Val-d'Ajol, Vosges Expositions Salle des fêtes du Val d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol

mercredi 29 septembre – 14h00

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Expositions avec quizz :

– A table ! La santé au menu : Manger est un des grands plaisirs de la vie. Bien manger, c’est aussi construire sa santé. Toutes les études scientifiques montrent le rôle essentiel de l’alimentation sur notre santé. De très nombreuses maladies sont dues à des déséquilibres alimentaires. Bien manger, ce n’est pas pourtant si compliqué : il suffit de privilégier certains aliments et d’en limiter d’autres.

-Addictions, plaisirs amers : le terme d’addiction est utilisé aujourd’hui pour tous les comportements dont il est difficile de se libérer (dépendance), alors qu’ils menacent la santé et dégradent les liens familiaux et sociaux. Il peut s’agir de la consommation de substances (tabac, alcool, drogue), mais parfois de comportements sans prise de substance (jeux d’argent, jeux vidéo) qui deviennent des passions envahissantes et destructrices. Grand Est>Vosges

