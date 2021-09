Le Val-d'Ajol Salle des fêtes du Val d'Ajol Le Val-d'Ajol, Vosges Atelier par les Jardins en Terrasse Salle des fêtes du Val d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol

Vosges

Atelier par les Jardins en Terrasse Salle des fêtes du Val d’Ajol, 3 octobre 2021, Le Val-d'Ajol. Fête de la science 29 septembre – 03 octobre

Salle des fêtes du Val d’Ajol MJC Val d’Ajol. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 29 septembre – 14h00

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00 – proposition d’un jeu autour des plantes comestibles, une dégustation d’un cake et/ou d’une quiche aux herbes et d’une boisson aux plantes.

– création des panneaux ou autres supports qui montrent comment remplacer le sel, le sucre ou les graisses par d’autres alternatives naturelles.

– animation sur une alternative de nouvelle technologie (ex: énergie verte). Grand Est>Vosges

Salle des fêtes du Val d’Ajol 1 Place du Sô 88340 Le Val-d’Ajol 88340 organisateur : http://mjc-le-valdajol.e-monsite.com/ Salle des fêtes du Val d’Ajol

Détails Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol, Vosges Autres Lieu Salle des fêtes du Val d'Ajol Adresse 1 Place du Sô 88340 Le Val-d'Ajol Ville Le Val-d'Ajol lieuville Salle des fêtes du Val d'Ajol Le Val-d'Ajol