Ateliers par le Pavillon des Sciences de Montbéliard Salle des fêtes du Val d’Ajol, 3 octobre 2021, Le Val-d'Ajol.

Fête de la science 27 septembre – 03 octobre

Salle des fêtes du Val d’Ajol MJC Val d’Ajol. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 29 septembre – 14h00

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 14h00

– atelier d’animation : la pyramide des aliments : comme chacun le sait, manger est indispensable à la vie … et c’est bon !

Mais les aliments quotidiens que nous consommons sont des cachotiers et leurs secrets sont bien gardés. C’est au moyen d’une étrange pyramide qui regroupe les aliments par familles, et d’expériences que ces derniers nous dévoileront les nutriments qui les composent.

– atelier d’animation : le self info service : au grand plaisir des gourmands et des gourmandes, les enfants sont invités à composer un repas de leur choix dans une cafétéria quelque peu spéciale car la note n’est pas en euros…

L’équilibre alimentaire sera au cœur de cette deuxième partie. Mais qu’est-ce qu’un repas équilibré ? Les notions d’équilibre et de plaisir sont-elles compatibles ? Tant de questions auxquelles les enfants trouveront des réponses au fond de leurs assiettes.

– atelier d’animation : la filière « matières grasses » : départ dans les coulisses du lait afin de découvrir quels sont les animaux qui peuvent en produire et sous quelles conditions. L’animation propose ensuite d’aborder les différents composants du lait de vache en se dirigeant vers des notions comme « lait entier » et « lait écrémé ». Les enfants auront aussi l’occasion de métamorphoser un produit laitier par barattage à partir de crème épaisse.

– atelier d’animation : la fabrication d’un mini comté : lorsqu’on l’abandonne à lui-même le lait coagule, on dit qu’il caille. Les différentes méthodes de transformations du caillé ainsi que les micro-organismes ajoutés donneront, après affinage, les nombreuses variétés de fromage français. C’est pendant ce deuxième temps que les enfants métamorphoseront le caillé en un fromage typiquement franc-comtois « le comté ». De la création du caillé par ajout de présure jusqu’au salage, les enfants découvriront les différentes étapes de fabrication du comté avant l’affinage.

Grand Est>Vosges

Salle des fêtes du Val d’Ajol 1 Place du Sô 88340 Le Val-d’Ajol 88340

organisateur : http://mjc-le-valdajol.e-monsite.com/ Salle des fêtes du Val d’Ajol