Le Val-d'Ajol Salle des fêtes du Val d'Ajol Le Val-d'Ajol, Vosges Atelier par Une Figue dans le Poirier Salle des fêtes du Val d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol

Vosges

Atelier par Une Figue dans le Poirier Salle des fêtes du Val d’Ajol, 3 octobre 2021, Le Val-d'Ajol. Fête de la science 29 septembre – 03 octobre

Salle des fêtes du Val d’Ajol MJC Val d’Ajol. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 29 septembre – 14h00

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00 -“ça se regarde, ça me regarde, ça te regarde” :

tri des déchets et prise de conscience du nombre de déchets générés en moyenne par foyer par jour

art environnemental : impression en monotype de déchets alimentaires ou autre production plasticienne Grand Est>Vosges

Salle des fêtes du Val d’Ajol 1 Place du Sô 88340 Le Val-d’Ajol 88340 organisateur : http://mjc-le-valdajol.e-monsite.com/ Salle des fêtes du Val d’Ajol

Détails Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol, Vosges Autres Lieu Salle des fêtes du Val d'Ajol Adresse 1 Place du Sô 88340 Le Val-d'Ajol Ville Le Val-d'Ajol lieuville Salle des fêtes du Val d'Ajol Le Val-d'Ajol