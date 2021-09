La Fuite du Temps Salle des Fêtes de Sanguinet, 4 octobre 2021, Sanguinet.

Fête de la science 04 octobre

Salle des Fêtes de Sanguinet CENATIEMPO Yves. Entrée libre En présentiel Grand public.

lundi 04 octobre – 20h30 à 22h00

Dès le tout début des civilisations, en Mésopotamie en particulier, qui a vu naître les premières villes il y a 5 000ans, la gestion du temps s’est imposée comme une nécessité pour les besoins de l’agriculture et la prédiction du temps des semailles, pour les besoins de la vie sociale. Au fil des années, on invente les heures et les calendriers. C’était le rôle dévolu aux suzerains entourés des astronomes/astrologues. Les débuts sont très laborieux et très approximatifs. Au fil des années, les connaissances progressent, pour nous proposer bien des siècles après, suite à de nombreuses corrections, notre calendrier moderne actuel.

Depuis, les scientifiques s’interrogent sur la nature vraie du Temps. Quelles sont ses propriétés ? La flèche du temps est-elle toujours orientée vers l’avenir ? Ou bien est-il possible de retourner dans le passé ? Des propriétés nouvelles troublantes sont à l’étude et pourraient modifier notre vision des choses.

Nouvelle-Aquitaine>Landes

Salle des Fêtes de Sanguinet 1 Place de la Mairie 40460 Sanguinet 40460

organisateur : Salle des Fêtes de Sanguinet