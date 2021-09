Village des Sciences des Monts du Lyonnais Salle des Fêtes de Saint-Martin-en-Haut, 11 octobre 2021, Saint-Martin-en-Haut.

Fête de la science 07 – 11 octobre

Salle des Fêtes de Saint-Martin-en-Haut CréAct’IV Sciences. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 09h00 à 12h30

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 09h00 à 12h30

dimanche 10 octobre – 14h00

Jeudi 7 octobre – le village sera ouvert en soirée, venez participer et assister au duplex de l’émission “Sciences en Direct” par l’esprit sorcier. De 17h00 à 19h30. Avec la présence de l’ambassadrice régionale de la Fête de la Science, l’astrophysicienne Isabelle VAUGLIN du CRAL, animée par Isabelle BONARDI de l’université de Lyon / Pop’Sciences.

Dans la Salle des Fêtes de Saint-Martin-en-Haut, organisé par l’association Créact’IV Sciences. Venez découvrir les ateliers, animations, observations et expérimentations suivantes:

Ateliers

La Physique, c’est fantastique !

Les couleurs et la spectrographie

Sciences et sécurité

Topographie en Réalité Augmentée

Tornades, Vortex, et Convection

Physarum Polycephalum, le Blob

Animations radio-amateurs de Lyon (REF69)

La robotique

Météo France (prévisions / réchauffement climatique)

La virologie

Les Experts SNPS – Service National de Police Scientifique

A la découverte de la Physique des Particules

Planète OUI (fournisseur d’électricité verte)



Conférences

Pollution Lumineuse (dans le cadre du Jour de la Nuit)



Expositions

World Space Week

La Mécanique du Temps

Fresque de l’histoire des sciences en astronomie

Les Prix Nobel scientifiques français



Observations astronomiques

Soirée d’observation astronomique (sous réserve de conditions météorologiques favorables, dans le cadre du Jour de la Nuit)



Informations pratiques

Lieu : Salle des Fêtes, Place du Plomb, 69850 Saint-Martin-en-Haut

Accueil des groupes scolaires les jeudi 07, vendredi 08, et lundi 11 octobre de 08:30 à 12:30 et de 13:30 à 18:00

Accueil tout public samedi 09 et dimanche 10 octobre de 09:00 à 12:30 et de 13:30 à 18:00

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Risque sanitaire – En fonction de l’actualité sanitaire, des règles et mesures de protections seront mise en oeuvre.



Merci de vous reporter à la programmation détaillée de l’événement sur la page http://www.creactiv-sciences.fr/fete-de-la-science-2021/

