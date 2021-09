Saint-Martin-en-Haut Salle des Fêtes de Saint-Martin-en-Haut Rhône, Saint-Martin-en-Haut A la découverte du Blob Salle des Fêtes de Saint-Martin-en-Haut Saint-Martin-en-Haut Catégories d’évènement: Rhône

Saint-Martin-en-Haut

A la découverte du Blob Salle des Fêtes de Saint-Martin-en-Haut, 11 octobre 2021, Saint-Martin-en-Haut. Fête de la science 07 – 11 octobre

Salle des Fêtes de Saint-Martin-en-Haut CréAct’IV Sciences. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 09h00 à 12h30

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 09h00 à 12h30

dimanche 10 octobre – 14h00 Composé d’une unique cellule géante, et bien que dépourvu de cerveau, le blob est capable d’apprendre de ses expériences, mieux encore, il peut transmettre ses apprentissages à un congénère en fusionnant avec lui.

CréAct’IV Sciences propose une animation basée sur les travaux des biologistes du Centre de recherches sur la cognition animale (CNRS/Université Toulouse III – Paul Sabatier), et notamment ceux de Audrey DUSSUTOUR et du Creative Research Institution Hokkaido University (CRIS) par Toshiyuki NAKAGAKI (Précurseur des recherches sur le Blob au CRIS) Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Salle des Fêtes de Saint-Martin-en-Haut Place du Plomb 69850 Saint-Martin-en-Haut 69850 organisateur : http://www.creactiv-sciences.fr/ Salle des Fêtes de Saint-Martin-en-Haut

