Animation de Radio-Amateur Salle des Fêtes de Saint-Martin-en-Haut, 11 octobre 2021, Saint-Martin-en-Haut. Fête de la science 07 – 11 octobre

Salle des Fêtes de Saint-Martin-en-Haut CréAct’IV Sciences. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 09h00 à 12h30

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 09h00 à 12h30

dimanche 10 octobre – 14h00 Très active dans la région, et participant également chaque année à la Fête de la Science, cette activité s’appuie pleinement sur la science, mais aussi sur la nature pour ses liaisons longues distances.



Au programme sur l’atelier :

Explication du fonctionnement d’une Radio,

Liaison VHF avec des radio-amateurs,

Liaison Décamétrique avec des radio-amateurs du monde,

Salle des Fêtes de Saint-Martin-en-Haut Place du Plomb 69850 Saint-Martin-en-Haut 69850 organisateur : http://www.creactiv-sciences.fr/

