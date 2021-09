Rodez Salle des Fêtes de Rodez Aveyron, Rodez Stop au moustique tigre Salle des Fêtes de Rodez Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Stop au moustique tigre Salle des Fêtes de Rodez, 14 octobre 2021, Rodez. Fête de la science 12 – 14 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 13 octobre – 13h30 Un atelier d’échanges et d’observation sur le Moustique tigre.

Grâce à de l’observation à la loupe binoculaire et à différents panneaux de présentation, cette animation permet de mieux connaitre le Moustique tigre, son cycle de vie, les lieux possibles de prolifération (gîtes larvaires) et comment y remédier. Cet atelier permettra également de comprendre que le Moustique tigre est vecteur de maladies à risques épidémiques et de comprendre la transmission vectorielle. Occitanie>Aveyron

