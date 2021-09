Plats Salle des fêtes de Plats Ardèche, Plats Les Sciences à Plats ! Salle des fêtes de Plats Plats Catégories d’évènement: Ardèche

samedi 02 octobre – 09h00 A la salle des fêtes du village de Plats, retrouvez l’association CréAct’IV Sciences le vendredi 01 octobre et le samedi 02 octobre pour des animations de vulgarisation scientifique.

Au programme des ateliers:

-atelier sur l’électro-magnétisme,

-atelier robotique,

-Découverte de la topographie en réalité augmentée,

-Sciences et sécurité,



Au programme des expositions:

-La mécanique du temps,

-Les Prix Nobel scientifiques français,

-Fresque de l’histoire des sciences en astronomie,



INFO; la programmation est amenée à évoluer d’ici octobre, plus d’informations et programmation complète sur le site CréAct’IV Sciences:

https://www.creactiv-sciences.fr/hameau-des-sciences-de-plats-2021/ Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

Salle des fêtes de Plats Le serre du puy 07300 organisateur : http://www.creactiv-sciences.fr/ Salle des fêtes de Plats

