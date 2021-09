Plats Salle des fêtes de Plats Ardèche, Plats La mécanique du temps Salle des fêtes de Plats Plats Catégories d’évènement: Ardèche

La mécanique du temps Salle des fêtes de Plats, 2 octobre 2021, Plats. Fête de la science 01 – 02 octobre

Salle des fêtes de Plats CréAct'IV Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 09h00 L’exposition permettra de découvrir différents instruments de mesure du temps tels que :

le cadran solaire,

le sablier,

les clepsydre,

l’horloge comtoise en détails.

l’œil de bœuf en détails,

