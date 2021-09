Plats Salle des fêtes de Plats Ardèche, Plats Découverte de la topographie en réalité augmentée Salle des fêtes de Plats Plats Catégories d’évènement: Ardèche

Plats

Découverte de la topographie en réalité augmentée Salle des fêtes de Plats, 2 octobre 2021, Plats. Fête de la science 01 – 02 octobre

Salle des fêtes de Plats CréAct'IV Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires. samedi 02 octobre – 09h00

samedi 02 octobre – 09h00 Sur l’idée originale d’un groupe de chercheurs en République Tchèque, l’idée a été améliorée par l’université de Californie – Davis (UC Davis).

Modeler simplement le sable à la main et le paysage prend vie ! Le sable est mis en animation en temps réel avec une carte de couleurs en fonction de l’altitude, des courbes de niveau topographiques et de l’eau sont simulées.

CréAct’IV Sciences animera un atelier avec sa nouvelle animation créée en 2020 d’Augmented Reality Sandbox ou les scolaires et le grand public pourront découvrir les technologies de réalité augmentée et les notions suivantes :

Topographie, lignes de hauteur,

Formation des mers intérieures, des lacs de volcan,

Bassins versants,

Érosion des côtes. Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

Salle des fêtes de Plats Le serre du puy 07300 http://www.creactiv-sciences.fr/

