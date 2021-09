Plats Salle des fêtes de Plats Ardèche, Plats Atelier Robotique Salle des fêtes de Plats Plats Catégories d’évènement: Ardèche

Plats

Atelier Robotique Salle des fêtes de Plats, 2 octobre 2021, Plats. Fête de la science 01 – 02 octobre

Salle des fêtes de Plats CréAct’IV Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 09h00 CréAct’IV Sciences présentera et expliquera sur cette exposition tout ce qu’il faut savoir sur la robotique au service l’Homme :

1 bras hydraulique en libre accès à tous pour apprendre à manipuler et découvrir les axes,

1 bras motorisé en libre accès à tous pour manipuler au travers d’une commande de contrôle,

1 bras manipulateur robotisé de précision type SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm),

1 bras manipulateur robotisé de précision 6 axes,

1 robot dessinateur (mural),

1 graveur laser,

Capteurs, microcontrôleurs, moteurs employés en robotique seront brièvement expliqués. Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

Salle des fêtes de Plats Le serre du puy 07300 organisateur : http://www.creactiv-sciences.fr/ Salle des fêtes de Plats

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Plats Autres Lieu Salle des fêtes de Plats Adresse Le serre du puy Ville Plats lieuville Salle des fêtes de Plats Plats