Plats Salle des fêtes de Plats Ardèche, Plats Sciences et sécurité Salle des fêtes de Plats Plats Catégories d’évènement: Ardèche

Plats

Sciences et sécurité Salle des fêtes de Plats, 2 octobre 2021, Plats. Fête de la science 01 – 02 octobre

Salle des fêtes de Plats CréAct’IV Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 09h00 Certains accidents domestiques, de la route, etc. auraient pu être évités si les personnes impliquées avaient été sensibilisées aux risques et aux bonnes manières de réagir.

Cette nouvelle animation de CréAct’IV Sciences va montrer comment certains accident ont lieu et pourquoi. Quels sont les principes de physique qui se cache derrière ?

Venez comprendre ce qu’il se produit pour mieux appréhender le risque ! Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

Salle des fêtes de Plats Le serre du puy 07300 organisateur : http://www.creactiv-sciences.fr/ Salle des fêtes de Plats

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Plats Autres Lieu Salle des fêtes de Plats Adresse Le serre du puy Ville Plats lieuville Salle des fêtes de Plats Plats