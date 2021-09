Nomeny Salle des fêtes de Nomeny Meurthe-et-Moselle, Nomeny Jeu grandeur nature “Classement de fossiles” Salle des fêtes de Nomeny Nomeny Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nomeny

Jeu grandeur nature “Classement de fossiles” Salle des fêtes de Nomeny, 10 octobre 2021, Nomeny. Fête de la science 09 – 10 octobre

Salle des fêtes de Nomeny La Maison du Sel. Réservation conseillée En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 14h00 à 17h30

dimanche 10 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 14h00 à 17h30 Pioche une carte et observe l’être vivant dessiné, sauras-tu emprunter le bon parcours pour le classer dans la bonne famille ? Grand Est>Meurthe-et-Moselle

Salle des fêtes de Nomeny Place Valentin Brocard 54610 Nomeny 54610 organisateur : https://www.lamaisondusel.fr/ Salle des fêtes de Nomeny

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nomeny Autres Lieu Salle des fêtes de Nomeny Adresse Place Valentin Brocard 54610 Nomeny Ville Nomeny lieuville Salle des fêtes de Nomeny Nomeny