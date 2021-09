Lantosque Salle des fêtes de Lantosque Alpes-Maritimes, Lantosque Séance de planétarium (scolaires lantosque mar 5/10/21 et grand public mer 6/10/21) Salle des fêtes de Lantosque Lantosque Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Lantosque

Séance de planétarium (scolaires lantosque mar 5/10/21 et grand public mer 6/10/21) Salle des fêtes de Lantosque, 6 octobre 2021, Lantosque. Fête de la science 05 – 06 octobre

Salle des fêtes de Lantosque Apprentis pas sages. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

mardi 05 octobre – 09h00 Les constellations et les mythologies qui s’y rapportent nous permettrons de nous immergé dans une contemplation du ciel, découvrant par la même comment se repérer dans l’espace et dans le temps. Les constellations circumpolaires, les constellations en fonction des saisons, un moment ou la science rencontre les merveilles du ciel, pour tous. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Salle des fêtes de Lantosque Mairie, Lantosque 06450 06450 organisateur : Salle des fêtes de Lantosque

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Lantosque Autres Lieu Salle des fêtes de Lantosque Adresse Mairie, Lantosque 06450 Ville Lantosque lieuville Salle des fêtes de Lantosque Lantosque