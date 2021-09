Lantosque Salle des fêtes de Lantosque Alpes-Maritimes, Lantosque Tout feu, tout flamme ! l’humain et le feu (Scolaires Lantosque mar 5/10/21 et grand public mer 6/10/21)) Salle des fêtes de Lantosque Lantosque Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

mercredi 06 octobre – 10h00 Depuis la domestication du feu, l’être humain s’est propulsé dans une nouvelle ère, civilisatrice, à l’abri des animaux sauvages et du froid.

Depuis, nous n’avons eu de cesse de nous interroger :

– Qu’est-ce que le feu ?

– D’où vient sa chaleur?

– D’ou vient sa lumière?

– Et la couleur des flammes ?

Le feu, c’est aussi le danger, le risque d’incendie…

Pourquoi l’eau éteint le feu?

Peut-on éteindre tous les incendies avec de l’eau ? ….

Toutes ces questions seront résolues par l’expérience. Ouvrez bien les yeux, et admirez ! Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

