Salle des Fêtes de Caromb (42266) (48540) (48551) Master Information et médiation scientifique et technique. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 3 courts ateliers indépendants pour vous faire découvrir cette mesure universelle et utile animés par les étudiants du master IMST – ISME, AMU.

Qu’est-ce que le pH ? : Notions et utilisation du potentiel hydrogène, acide et base ;

Les indicateurs du pH : Reconstitution de la découverte d’un indicateur coloré par Robert BOYLE;

Le pH et le vivant : Pourquoi mesurer le pH c’est important pour le vivant? Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

