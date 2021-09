Caromb Salle des Fêtes de Caromb (42266) (48540) (48551) Caromb, Vaucluse Parler avec les robots Salle des Fêtes de Caromb (42266) (48540) (48551) Caromb Catégories d’évènement: Caromb

Salle des Fêtes de Caromb (42266) (48540) (48551) PIIM-Physique des interactions ioniques et moléculaires , UMR7>345 AMU/CNRS. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Programmer soi même le comportement d’un robot pédagogique (Thymio II) en fonction de son environnement, à travers un langage de programmation visuel Ou bien bien commander le déplacement d’ Ozobot suivant les couleurs de la piste … Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Salle des Fêtes de Caromb (42266) (48540) (48551) 164 Avenue Jean Moulin 84330 organisateur : www.univ-amu.fr Salle des Fêtes de Caromb (42266) (48540) (48551)

