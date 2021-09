Caromb Salle des Fêtes de Caromb (42266) (48540) (48551) Caromb, Vaucluse L’émotion de la découverte Salle des Fêtes de Caromb (42266) (48540) (48551) Caromb Catégories d’évènement: Caromb

Vaucluse

L’émotion de la découverte Salle des Fêtes de Caromb (42266) (48540) (48551), 10 octobre 2021, Caromb. Fête de la science 10 octobre

Salle des Fêtes de Caromb (42266) (48540) (48551) Musée Requien. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 10h00 La classification des êtres vivants est parfois une surprise. Sur ce stand, on joue avec les histoires de découvertes d’espèces, qui donnent lieu à des anecdotes ou des observations étonnantes. En paléontologie, botanique et zoologie, on pourra découvrir les notions de « type » ou bien ce qu’est un spécimen important pour le Patrimoine scientifique. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Salle des Fêtes de Caromb (42266) (48540) (48551) 164 Avenue Jean Moulin 84330 organisateur : https://www.museum-requien.org/ Salle des Fêtes de Caromb (42266) (48540) (48551)

Détails Catégories d’évènement: Caromb, Vaucluse Autres Lieu Salle des Fêtes de Caromb (42266) (48540) (48551) Adresse 164 Avenue Jean Moulin Ville Caromb lieuville Salle des Fêtes de Caromb (42266) (48540) (48551) Caromb