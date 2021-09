COVID: L’approche d’un chercheur CNRS Salle des fêtes de Bouxurulles, 4 octobre 2021, Bouxurulles.

Fête de la science 04 octobre

Salle des fêtes de Bouxurulles CARREFOUR DES SCIENCES. Entrée libre En présentiel Grand public.

lundi 04 octobre – 15h00

Mounir TAREK, Directeur de recherches aux CNRS, est un spécialiste de simulations numériques de systèmes moléculaires. Récemment, ses travaux l’ont amené à explorer le monde complexe des Corona Virus et de leur réaction avec la chloroquine notamment.

Mounir TAREK : Entre BFM Télé et CNN, Donald Trump et Didier Raoult, le Comité scientifique et votre voisin d’en face, que sait t’on vraiment du corona virus ? et de la Chloroquine ? Qu’est-il utile de savoir et pourquoi ça semble si clivant ? Y a-t-il une vérité scientifique et un moyen d’en tenir compte. Collecter, comprendre et exploiter les données n’est pas à la portée de tous. J’essayerai d’exposer l’état de nos connaissances pour justifier certains points de vues et de prises de positions et peut être vous emmener à y voir, je l’espère « un peu » plus clair.

