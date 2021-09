Bouxurulles Salle des fêtes de Bouxurulles Bouxurulles, Vosges L’EFFET PAPILLON ou la science pourra-t-elle tout prédire ? Salle des fêtes de Bouxurulles Bouxurulles Catégories d’évènement: Bouxurulles

mardi 05 octobre – 16h00 Edward Lorenz était un scientifique qui a développé un modèle rudimentaire de l’atmosphère appliqué à la prédiction météorologique. Ses résultats l’ont amené à comprendre des phénomènes étonnants. En 1972, il a fait une conférence dont le titre était : “Le battement d’ailes d’un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?” Qu’y a-t-il derrière cette interrogation énigmatique ? C’est ce que nous explorerons dans cette conférence. Grand Est>Vosges

